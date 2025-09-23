Conférence Le lin, de la manufacture à la mécanisation Ploudiry

Conférence Le lin, de la manufacture à la mécanisation Ploudiry mardi 23 septembre 2025.

Conférence Le lin, de la manufacture à la mécanisation

Salle communale Saint Pierre Ploudiry Finistère

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-23 19:30:00

2025-09-23

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister à la conférence « De la manufacture à la mécanisation les ateliers ruraux de la Société Linière du Finistère », organisée par l’Association Lin et Chanvre en Bretagne.

Interventions d’Anne Lepage et d’Andrée Le Gall-Sanquer. .

Salle communale Saint Pierre Ploudiry 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 17 82

