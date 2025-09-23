Conférence Le lin, de la manufacture à la mécanisation Ploudiry
mardi 23 septembre 2025
Conférence Le lin, de la manufacture à la mécanisation
Salle communale Saint Pierre Ploudiry Finistère
Début : 2025-09-23 18:00:00
fin : 2025-09-23 19:30:00
2025-09-23
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister à la conférence « De la manufacture à la mécanisation les ateliers ruraux de la Société Linière du Finistère », organisée par l’Association Lin et Chanvre en Bretagne.
Interventions d’Anne Lepage et d’Andrée Le Gall-Sanquer. .
Salle communale Saint Pierre Ploudiry 29800 Finistère Bretagne
