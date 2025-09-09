Conférence le lithium de Beauvoir Centre de géologie Le Syndicat

Conférence le lithium de Beauvoir

Centre de géologie 28 rue de la Gare Le Syndicat Vosges

Nicolas ESTEVES vient d’obtenir son doctorat au CNRS-CRPG de Nancy portant sur les roches et la composition du granite de Beauvoir (Allier) sous la direction de Pierre BOUILHOL et Lydéric FRANCE. Ce site est au centre des ambitions industrielles françaises quant à sa capacité à produire son propre lithium. La société Imérys prévoit sa mise en exploitation dès 2030…Tout public

Centre de géologie 28 rue de la Gare Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 26 58 10 lemusee@terraegenesis.org

English :

Nicolas ESTEVES has just completed his PhD at the CNRS-CRPG in Nancy, studying the rocks and composition of the Beauvoir granite (Allier) under the supervision of Pierre BOUILHOL and Lydéric FRANCE. This site is at the heart of France’s industrial ambitions in terms of its ability to produce its own lithium. The Imérys company plans to bring it on stream as early as 2030…

German :

Nicolas ESTEVES hat am CNRS-CRPG in Nancy über die Gesteine und die Zusammensetzung des Granits von Beauvoir (Allier) unter der Leitung von Pierre BOUILHOL und Lyderic FRANCE promoviert. Dieser Standort steht im Zentrum der industriellen Ambitionen Frankreichs hinsichtlich seiner Fähigkeit, sein eigenes Lithium zu produzieren. Das Unternehmen Imérys plant seine Inbetriebnahme ab 2030…

Italiano :

Nicolas ESTEVES ha appena completato il suo dottorato presso il CNRS-CRPG di Nancy, studiando le rocce e la composizione del granito di Beauvoir (Allier) sotto la supervisione di Pierre BOUILHOL e Lydéric FRANCE. Questo sito è centrale per le ambizioni industriali della Francia in termini di capacità di produrre il proprio litio. Imérys prevede di metterlo in funzione già nel 2030…

Espanol :

Nicolas ESTEVES acaba de terminar su doctorado en el CNRS-CRPG de Nancy, estudiando las rocas y la composición del granito de Beauvoir (Allier) bajo la supervisión de Pierre BOUILHOL y Lydéric FRANCE. Este yacimiento es fundamental para las ambiciones industriales de Francia en cuanto a su capacidad de producir su propio litio. Imérys tiene previsto ponerlo en marcha ya en 2030…

