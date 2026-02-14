Conférence : “Le lithium, poison et/ou remède ?”, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Conférence : “Le lithium, poison et/ou remède ?” Dimanche 22 février, 16h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:30:00+01:00

Explorez les différents usages du lithium à la lumière de l’exposé de Marie Lechner, autrice, enseignante et chercheuse indépendante, qui a mené une enquête sur le lithium en Alsace dans le cadre d’une résidence mission de territoire soutenue par la Région Grand Est.

L’intervention propose de suivre la trajectoire du lithium dans le fossé rhénan, des stations thermales du 19e siècle proposant des cures de bains et de boissons aux corps épuisés, à son extraction des saumures souterraines pour la « transition énergétique ».

En parallèle, découvrez l’exposition “Mon petit grain de sel”, visible du 8 février au 8 mars 2026 !

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}]

Quel est le lien entre un médicament psychotrope utilisé pour traiter les troubles bipolaires et les batteries de stockage d’énergie qui alimentent nos appareils ? lithium conférence

amrof