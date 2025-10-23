Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence jeudi 23 octobre 2025.
Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23 18:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Table ronde avec Jean Paul Meiser, Anny Blaise et Catherine Henri-Menassé.
L’œil et l’œuvre comment naissent les œuvres ?
.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
Round-table discussion with Jean Paul Meiser, Anny Blaise and Catherine Henri-Menassé.
The eye and the work: how are works born?
German :
Podiumsdiskussion mit Jean Paul Meiser, Anny Blaise und Catherine Henri-Menassé.
L??il et l??oeuvre: Wie entstehen Werke?
Italiano :
Tavola rotonda con Jean Paul Meiser, Anny Blaise e Catherine Henri-Menassé.
L’occhio e l’opera: come nascono le opere?
Espanol :
Mesa redonda con Jean Paul Meiser, Anny Blaise y Catherine Henri-Menassé.
El ojo y la obra: ¿cómo nacen las obras?
L’événement Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme