Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Conférence Le livre d’artiste, singularité de l’art

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Table ronde avec Jean Paul Meiser, Anny Blaise et Catherine Henri-Menassé.

L’œil et l’œuvre comment naissent les œuvres ?

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Round-table discussion with Jean Paul Meiser, Anny Blaise and Catherine Henri-Menassé.

The eye and the work: how are works born?

German :

Podiumsdiskussion mit Jean Paul Meiser, Anny Blaise und Catherine Henri-Menassé.

L??il et l??oeuvre: Wie entstehen Werke?

Italiano :

Tavola rotonda con Jean Paul Meiser, Anny Blaise e Catherine Henri-Menassé.

L’occhio e l’opera: come nascono le opere?

Espanol :

Mesa redonda con Jean Paul Meiser, Anny Blaise y Catherine Henri-Menassé.

El ojo y la obra: ¿cómo nacen las obras?

