Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Conférence sur un précieux manuscrit médiéval en lien avec l’abbaye de Conques.

Par Laurent Naas : responsable scientifique de la bibliothèque humaniste de Sélestat.

En partenariat avec la mairie de Conques-en-Rouergue, le Centre de documentation historique et la communauté des frères prémontrés. 5 .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Lecture on a rare medieval manuscript related to the Abbey of Conques.

By Laurent Naas: Scientific Director of the Humanist Library of Sélestat.

L’événement Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)