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Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat Conques-en-Rouergue

vendredi 9 octobre 2026 · Conques-en-Rouergue

Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Ville
12320 Conques-en-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif de base - plein tarif

Conques-en-Rouergue

Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Conférence sur un précieux manuscrit médiéval en lien avec l’abbaye de Conques.
Par Laurent Naas : responsable scientifique de la bibliothèque humaniste de Sélestat.
En partenariat avec la mairie de Conques-en-Rouergue, le Centre de documentation historique et la communauté des frères prémontrés. 5  .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Lecture on a rare medieval manuscript related to the Abbey of Conques.
By Laurent Naas: Scientific Director of the Humanist Library of Sélestat.

L’événement Conférence – Le livre des miracles de Ste-Foy de Sélestat Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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