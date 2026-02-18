Conférence Le livre et la lecture comme accompagnement à la parentalité Méru

Conférence Le livre et la lecture comme accompagnement à la parentalité

En ouverture de la Quinzaine Départementale de la Petite Enfance organisée par la Médiathèque Départementale de l’Oise,la médiathèque vous propose une Conférence Le livre et la lecture comme accompagnement à la parentalité, le vendredi 13 mars à partir de 18h.

Cette soirée sera animée par Mme Sylvie Blondel de l’association Afocal et Mme Françoise Gouyou-Beauchamps de l’association Lire et faire lire. Ce moment permettra aux parents de jeunes enfants d’échanger autour du rôle et des enjeux du livre et de la lecture pour soutenir et accompagner la fonction parentale.

Conférence en accès libre sur inscription obligatoire via le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

To open the Quinzaine Départementale de la Petite Enfance organized by the Médiathèque Départementale de l’Oise, the mediatheque is hosting a: Conference: Books and reading to support parenthood, on Friday March 13 from 6pm.

The evening will be hosted by Sylvie Blondel from the Afocal association and Françoise Gouyou-Beauchamps from the Lire et faire lire association. The event will enable parents of young children to discuss the role and challenges of books and reading in supporting and accompanying parenthood.

Free access to the conference, registration required via the media library website or by telephone on 03.44.52.34.60.

