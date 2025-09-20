Conférence « Le livre, toute une histoire ! » Bibliothèque municipale Ecquevilly

Conférence « Le livre, toute une histoire ! » Bibliothèque municipale Ecquevilly samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Le livre, toute une histoire ! » Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque municipale Yvelines

Conférence gratuite sur inscriptions, places limitées à 19 auditeurs et auditrices

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Une brève histoire du livre en tant qu’objet, de ses origines jusqu’à ses dernières évolutions numériques, avec un détour par les diverses techniques d’impression et de fabrication d’un livre

Bibliothèque municipale 1 Place Henri Deutsch de la Meurthe 78920 Ecquevilly Ecquevilly 78920 Yvelines Île-de-France 0134750135 https://www.ville-ecquevilly.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 75 01 34 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio@ville-ecquevilly.fr »}] Dans le parc de la mairie d’Ecquevilly, plusieurs parkings à proximité avec stationnement libre et gratuit

Conférence « Le livre, toute une histoire ! »