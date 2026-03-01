Conférence Le Loup et le Lynx dans le Grand Est rue André Marie Ampere Amnéville

Conférence Le Loup et le Lynx dans le Grand Est

rue André Marie Ampere Le Cap Orne Amnéville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

2026-03-27

Conférence Par Anthony Kohler, Directeur zoologique du Parc Animalier de Sainte-Croix ,

Et Administrateur de FERUS Ours Loup Lynx Conservation (association qui œuvre pour la conservation des grands carnivores en France).

Le loup et le lynx parcourent nos forêts… mais que savons-nous vraiment d’eux ?

Venez découvrir leur retour et leur présence dans le Grand Est, et mieux comprendre leur rôle dans l’écosystème.Tout public

rue André Marie Ampere Le Cap Orne Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 9 74 11 99 45 lecaporne@portesdelorne.fr

English :

Lecture by Anthony Kohler, Zoological Director of the Parc Animalier de Sainte-Croix ,

And Director of FERUS Ours Loup Lynx Conservation (an association working for the conservation of large carnivores in France).

The wolf and the lynx roam our forests? but what do we really know about them?

Come and discover their return and presence in the Grand Est region, and gain a better understanding of their role in the ecosystem.

