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Conférence Le loup Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Conférence Le loup Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Musée départemental de l'école rurale

Adresse : 4 Lieu-dit Kergroas

Ville : 29560 Trégarvan

Département : Finistère

Début : 2026-06-14T

Fin : 2026-06-14T

Tarif :

Trégarvan

Conférence Le loup Musée de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Conférence Le loup   .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72 

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English : Conférence Le loup Musée de l’école rurale

L’événement Conférence Le loup Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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