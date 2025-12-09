Conférence Le Louvre comme vous ne l’avez jamais vu par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Conférence Le Louvre comme vous ne l’avez jamais vu par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Conférence Les Raisons de Barbizon par Pierre Michel Bertrand au Cinéma Le Parc de Livarot le mardi 9 décembre à 18h30.

Conférence Les Raisons de Barbizon par Pierre Michel Bertrand au Cinéma Le Parc de Livarot le mardi 9 décembre à 18h30. .

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 42 64 01 81

English : Conférence Le Louvre comme vous ne l’avez jamais vu par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot

Conference Les Raisons de Barbizon by Pierre Michel Bertrand at the Cinéma Le Parc in Livarot on Tuesday December 9 at 6.30pm.

L’événement Conférence Le Louvre comme vous ne l’avez jamais vu par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme