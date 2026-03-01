CONFÉRENCE LE MAÎTRE DE CABESTANY Cabestany
CONFÉRENCE LE MAÎTRE DE CABESTANY
19 Rue du 19 Mars Cabestany Pyrénées-Orientales
Le Centre de Sculpture Romane vous invite à une conférence Le Maître de Cabestany Yves ESCAPE, Professeur d’histoire….
19 Rue du 19 Mars Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
The Centre de Sculpture Romane invites you to a lecture Le Maître de Cabestany Yves ESCAPE, Professor of History….
