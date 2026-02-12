Conférence Le mal a t’il un sens ? organisée par l’association de sauvegarde de l’église saint Michel de Boulogne-Sur-Mer , Boulogne-sur-Mer
le 23 rue de Beaurepaire Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
L’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer a le plaisir de vous inviter à une conférence
animée par Jean-Luc Blaquart, enseignant-chercheur en philosophie et théologie, sur un thème qui nous touche tous
Le mal a-t-il un sens ?
Vendredi 20 mars 2026 à 18h15
Chapelle de l’Église Saint-Michel (Entrée par le 23 rue de Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer)
Pourquoi cette conférence est-elle importante ?
Le mal est une expérience universelle, présente en nous et autour de nous.
Mais comment lui donnons-nous un sens et quelles en sont les conséquences ? Pourquoi ce sens peut-il disparaître ?
Réfléchir à ces questions, c’est explorer ce qui est essentiel à notre existence, notre destin et notre place dans l’univers.
En y participant, vous contribuerez également à la restauration de notre église et de sa chapelle, un patrimoine que nous souhaitons préserver pour les générations futures.
Au programme
• Une conférence suivie d’un temps d’échange.
• Un apéro partagé pour prolonger ce moment dans la convivialité. Nous comptons sur chacun pour apporter sa petite contribution (une bouteille, des douceurs salées ou sucrées).
Votre participation
• 5 € pour les adhérents
• 7 € pour les non-adhérents Les bénéfices de cette conférence seront intégralement consacrés aux travaux de restauration de l’église et de sa chapelle.
Inscription conseillée
• En ligne HelloAsso ASESM: le mal a-t-il un sens ?
• Par téléphone 06 01 90 23 94 (Sophie)
• Par email assosaintmichel62@gmail.com
Votre présence est précieuse, tant pour enrichir nos réflexions que pour soutenir concrètement la sauvegarde de notre patrimoine commun.
Merci d’avance pour votre engagement !
Nous espérons vous voir nombreux pour cette conférence et comptons sur vous pour en faire un moment riche et inspirant.
L’équipe de l’Association de Sauvegarde de l’Église Saint-Michel .
