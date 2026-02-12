Conférence Le mal a t’il un sens ? organisée par l’association de sauvegarde de l’église saint Michel de Boulogne-Sur-Mer , Boulogne-sur-Mer

Conférence Le mal a t’il un sens ? organisée par l’association de sauvegarde de l’église saint Michel de Boulogne-Sur-Mer ,

le 23 rue de Beaurepaire Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

L’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer a le plaisir de vous inviter à une conférence

animée par Jean-Luc Blaquart, enseignant-chercheur en philosophie et théologie, sur un thème qui nous touche tous

Le mal a-t-il un sens ?

Vendredi 20 mars 2026 à 18h15

Chapelle de l’Église Saint-Michel (Entrée par le 23 rue de Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer)

Pourquoi cette conférence est-elle importante ?

Le mal est une expérience universelle, présente en nous et autour de nous.

Mais comment lui donnons-nous un sens et quelles en sont les conséquences ? Pourquoi ce sens peut-il disparaître ?

Réfléchir à ces questions, c’est explorer ce qui est essentiel à notre existence, notre destin et notre place dans l’univers.

En y participant, vous contribuerez également à la restauration de notre église et de sa chapelle, un patrimoine que nous souhaitons préserver pour les générations futures.

Au programme

• Une conférence suivie d’un temps d’échange.

• Un apéro partagé pour prolonger ce moment dans la convivialité. Nous comptons sur chacun pour apporter sa petite contribution (une bouteille, des douceurs salées ou sucrées).

Votre participation

• 5 € pour les adhérents

• 7 € pour les non-adhérents Les bénéfices de cette conférence seront intégralement consacrés aux travaux de restauration de l’église et de sa chapelle.

Inscription conseillée

• En ligne HelloAsso ASESM: le mal a-t-il un sens ?

• Par téléphone 06 01 90 23 94 (Sophie)

• Par email assosaintmichel62@gmail.com

Votre présence est précieuse, tant pour enrichir nos réflexions que pour soutenir concrètement la sauvegarde de notre patrimoine commun.

Merci d’avance pour votre engagement !

Nous espérons vous voir nombreux pour cette conférence et comptons sur vous pour en faire un moment riche et inspirant.

L’équipe de l’Association de Sauvegarde de l’Église Saint-Michel .

