CONFÉRENCE « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS Saleich

CONFÉRENCE « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS Saleich mercredi 20 août 2025.

CONFÉRENCE « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS

QUESAQUO Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20
fin : 2025-08-20

Date(s) :
2025-08-20

CONFÉRENCE « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS
Conférence « Le Maquis Bidon V » de Jacques Fontas

Ouvrage mémoriel « Le Maquis Bidon V & l’Attaque allemande du 11 août 1944 »   .

QUESAQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03  reservation@quesaquo.fr

English :

CONFERENCE « LE MAQUIS BIDON V » BY JACQUES FONTAS

German :

KONFERENZ « LE MAQUIS BIDON V » VON JACQUES FONTAS

Italiano :

CONFERENZA « LE MAQUIS BIDON V » DI JACQUES FONTAS

Espanol :

CONFERENCIA « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS

L’événement CONFÉRENCE « LE MAQUIS BIDON V » DE JACQUES FONTAS Saleich a été mis à jour le 2025-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE