Conférence Le Marais de Germont Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Conférence Le Marais de Germont

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Fonctionnement naturel et enjeux écosystémiques Intervenants Jérémy Beucher et Olivier Lejeune Inscriptions gratuites et obligatoires

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Natural functioning and ecosystem issues Speakers: Jérémy Beucher and Olivier Lejeune Free, compulsory registration

