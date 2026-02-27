Conférence Le Marais de Germont Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Conférence Le Marais de Germont Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 6 mars 2026.
Conférence Le Marais de Germont
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Fonctionnement naturel et enjeux écosystémiques Intervenants Jérémy Beucher et Olivier Lejeune Inscriptions gratuites et obligatoires
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Natural functioning and ecosystem issues Speakers: Jérémy Beucher and Olivier Lejeune Free, compulsory registration
