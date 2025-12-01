Conférence Le Maréchal Leclerc Salle Jean Gabin Royan
Conférence Le Maréchal Leclerc Salle Jean Gabin Royan mardi 16 décembre 2025.
Conférence Le Maréchal Leclerc
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Par Franck Wegbecher, membre du Souvenir Napoléonien à Paris
English :
By Franck Wegbecher, member of the Souvenir Napoléonien in Paris
German :
Von Franck Wegbecher, Mitglied des Souvenir Napoléonien in Paris
Italiano :
Di Franck Wegbecher, membro del Souvenir Napoléonien di Parigi
Espanol :
Por Franck Wegbecher, miembro del Souvenir Napoléonien de París
