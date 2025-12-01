Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Le Maréchal Leclerc Salle Jean Gabin Royan

Conférence Le Maréchal Leclerc

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

Par Franck Wegbecher, membre du Souvenir Napoléonien à Paris
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

English :

By Franck Wegbecher, member of the Souvenir Napoléonien in Paris

German :

Von Franck Wegbecher, Mitglied des Souvenir Napoléonien in Paris

Italiano :

Di Franck Wegbecher, membro del Souvenir Napoléonien di Parigi

Espanol :

Por Franck Wegbecher, miembro del Souvenir Napoléonien de París

