Conférence le mariage de la Champagne et de la Navarre au Moyen-Âge Bar-sur-Seine

Conférence le mariage de la Champagne et de la Navarre au Moyen-Âge

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube

Début : 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-11-22 15:30:00

2025-11-22

CONFERENCE du nouveau livre de Michel FERLET Le mariage de la Champagne et de la Navarre au Moyen-Age

Le samedi 22 novembre, de 13h30 à 15h30, venez assister à la conférence du Docteur FERLET.

Pédiatre de formation, Michel FERLET est un passionné de l’histoire. Il s’intéresse au Moyen-Age, une période où, par une série d’événements inattendus, les comtes de Champagne sont devenus rois de Navarre. Après avoir étudié les rois de France et le comté de Champagne, il raconte avec précision cette page peu connue de l’histoire, alliant rigueur d’historien et curiosité d’un conteur moderne. .

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 05 10

