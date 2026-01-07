Conférence Le Marin, la Montre et l’Observatoire Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 18:00 –

Le marin, la montre et l’observatoire, un mariage de raison pour ces trois “protagonistes” qui n’allait pourtant pas de soi à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi donc, le fameux problème de la longitude, resté insoluble en mer jusque dans les années 1760, pouvait être résolu grâce à l’utilisation d’une montre spécialement créée par d’exceptionnels et rares horlogers. Pour certains officiers, la chose était difficilement entendable de devoir utiliser le mécanisme d’un artisan n’ayant, a priori, aucune expérience de la mer. À ce titre, les observatoires installés dans les ports ont eu un rôle essentiel dans la diffusion et la pratique de cette technologie en étant des lieux de transmission du savoir pour offrir un cadre privilégié d’initiation pour les marins aux maniements de ces outils de navigation.Telle une enquête policière, fruit de près de vingt-cinq années de recherche dans les archives, Olivier Sauzereau nous entraîne dans une passionnante histoire maritime et astronomique dans les principaux ports maritimes de FranceConférence animée par M.Olivier Sauzereau. Docteur en histoire des sciences et des techniques de l’université de Nantes, astrophotographe et médiateur en culture scientifique, Olivier Sauzereau s’est spécialisé dans l’histoire des observatoires chronométriques de la marine aux XVIIIe et XIXe siècles. Sa thèse de doctorat a reçu, en 2013, le Prix spécial de la Société française d’histoire des sciences. Il est chercheur associé au centre François Viète et au CRHIA de Nantes Université, membre honoraire de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, vice-président de l’association Méridienne et responsable scientifique du planétarium de La Chapelle-aux-Lys.

