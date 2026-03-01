Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire La Châtaigneraie
Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire La Châtaigneraie samedi 14 mars 2026.
Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Conférence par Olivier Sauzereau
À la manière d’une enquête policière, Olivier Sauzereau, historien des sciences, vous entraînera dans la passionnante histoire maritime et astronomique des ports de France.
Tout public. Sur inscription. .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Olivier Sauzereau
L’événement Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin