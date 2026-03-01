Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire La Châtaigneraie

Conférence Le Marin, La Montre et L’Observatoire

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Conférence par Olivier Sauzereau

À la manière d’une enquête policière, Olivier Sauzereau, historien des sciences, vous entraînera dans la passionnante histoire maritime et astronomique des ports de France.

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

