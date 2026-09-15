Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire Salle Jean Gabin Royan
mardi 13 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Par Olivier Sauzereau, docteur en histoire des sciences et des techniques de Nantes Université, chercheur associé au CRHIA
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
By Olivier Sauzereau, Ph.D. in the History of Science and Technology from the University of Nantes, associate researcher at CRHIA
L’événement Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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