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AGENDA · Royan

Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire Salle Jean Gabin Royan

mardi 13 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Jean Gabin
Adresse
112 rue Gambetta
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7 ou adhésion annuelle

Royan

Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:30:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Par Olivier Sauzereau, docteur en histoire des sciences et des techniques de Nantes Université, chercheur associé au CRHIA
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

By Olivier Sauzereau, Ph.D. in the History of Science and Technology from the University of Nantes, associate researcher at CRHIA

L’événement Conférence | Le marin, la montre et l’observatoire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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