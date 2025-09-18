Conférence Le Maroc, regards singuliers sur un pays singulier Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-18 18:00:00
fin : 2025-09-18 19:30:00
2025-09-18
Conférence par Jean-Pierre Heintz, ancien directeur des affaires culturelles de la ville de La Rochelle et conseiller culturel de l’agglomération.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0)
Avenue Michel Crépeau
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
English : Conference Le Maroc, regards singuliers sur un pays singulier
Lecture by Jean-Pierre Heintz, former director of cultural affairs for the city of La Rochelle and cultural advisor to the La Rochelle urban area.
German : Konferenz Le Maroc, regards singuliers sur un pays singulier
Vortrag von Jean-Pierre Heintz, ehemaliger Direktor für kulturelle Angelegenheiten der Stadt La Rochelle und Kulturberater des Ballungsraums.
Italiano :
Conferenza di Jean-Pierre Heintz, ex direttore degli affari culturali della città di La Rochelle e consigliere culturale dell’area urbana.
Espanol : Conferencia Le Maroc, regards singuliers sur un pays singulier
Conferencia de Jean-Pierre Heintz, antiguo director de asuntos culturales de la ciudad de La Rochelle y consejero cultural de la zona urbana.
