Conférence Le martyre de Georges Mandel, 1940-1944 , par Antoine MORDACQ Salon d'honneur de L'Hôtel de Ville Vichy samedi 7 février 2026.
Salon d’honneur de L’Hôtel de Ville Place de L’Hôtel de Ville Vichy Allier
Début : 2026-02-07 14:30:00
2026-02-07
En 1940, le ministre Georges Mandel s’oppose à l’armistice et plaide pour la poursuite du combat. Ciblé par Vichy et les nazis, interné puis déporté, il est assassiné en 1944. Une conférence sur son courage et sa persécution.
Salon d’honneur de L’Hôtel de Ville Place de L’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
English :
In 1940, Minister Georges Mandel opposed the armistice and called for the fight to continue. Targeted by Vichy and the Nazis, interned then deported, he was assassinated in 1944. A lecture on his courage and persecution.
