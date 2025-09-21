Conférence « Le Matrimoine » par Aurore Evain, autrice, metteuse en scène et historienne de théâtre Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon

Conférence « Le Matrimoine » par Aurore Evain, autrice, metteuse en scène et historienne de théâtre Dimanche 21 septembre, 17h00 Folie Desmares – Maison du patrimoine Hauts-de-Seine

Aurore Evain est directrice artistique de la compagnie La Subversive. Ses recherches et créations sont consacrées à la mise en lumière du matrimoine. Elle co-dirige une A_nthologie du Théâtre de femmes de l’Ancien Régime_ et est à l’initiative des premières Journées du Matrimoine en France. Ses mises en scène du Favori de Mme de Villedieu, de La Folle Enchère de Mme Ulrich, et de la tragédie Laodamie de Catherine Bernard sont les premières reprises de ces pièces créées au XVIIe siècle à la Comédie-Française. En 2024, elle remporte le Prix Pandore et le Prix INfluencia pour son essai Mary Sidney alias Shakespeare publié chez Talents Hauts. Par cette conférence, Aurore Evain contribue à remettre en lumière le matrimoine théâtral à travers le cas des premières actrices et autrices du théâtre euro péen. En explorant l’histoire des créatrices de théâtre, elle évoque les mécanismes ayant conduit à leur effacement, notamment à travers le langage, ainsi que les enjeux contemporains liés à la redécouverte de leurs œuvres. Au bout de ce voyage temporel, elle revient enfin sur le mystère littéraire entourant l’identité de l’autrice vraisemblablement dissimulée sous le nom de « Shakespeare ». La conférence sera suivie d’une séance de dédicace du dernier livre d’Aurore Evain, Mary Sidney alias Shakespeare avec la librairie Chimère

Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 http://www.ville-chatillon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-matrimoine »}] Folie du XVIIIe siècle. Édifiée par Claude Balon en 1705, puis acquise par le banquier suisse Antoine Hogguer en 1708 pour Charlotte Desmares, actrice de la Comédie française. La Maison du Patrimoine ouverte depuis le 27 janvier 2019. M13 Châtillon Montrouge / Bus 194, 195, 295, 394,388 / Tram T6 station Châtillon centre

