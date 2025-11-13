Conférence Le mémorial de Bruneval Archives municipales Le Havre

Conférence Le mémorial de Bruneval

Archives municipales 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

La Société Havraise d’Études Diverses vous propose une conférence jeudi 13 novembre à 18h au sein des Archives municipales du Fort de Tourneville.

Le mémorial de Bruneval est consacré à l’opération Biting, un raid mené par les parachutistes britanniques en février 1942 contre une station radar allemande, avec l’appui de la Résistance française. Cet événement, d’une durée de trois heures sur les 45 000 heures de la Seconde Guerre mondiale, est devenu un véritable marqueur mémoriel.

Paul Coquerel expliquera comment, à partir de cet événement, s’est construit un lieu de mémoire de l’inauguration du premier monument par le général de Gaulle en mars 1947, aux nombreuses commémorations marquées par la présence de personnalités comme Lord Louis Mountbatten, le président François Mitterrand ou encore le prince Charles d’Angleterre. Cette conférence sera l’occasion de comprendre comment l’histoire et la mémoire se rejoignent pour donner vie à un site emblématique du souvenir. .

Archives municipales 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-shed.org

English : Conférence Le mémorial de Bruneval

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Le mémorial de Bruneval Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie