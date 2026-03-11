Conférence Le Microbiote , le levier de la santé globale Saint-Affrique

Conférence Le Microbiote , le levier de la santé globale

Et si notre santé, notre avenir et celui de la planète dépendaient de micro-organismes invisibles ? Venez découvrir pourquoi avec le biologiste Marc-André Selosse.

Spécialiste des champignons et des micro‑organismes, Marc André SELOSSE prend depuis quelques années son bâton de pèlerin pour défendre la biodiversité et vulgariser auprès du grand public les enjeux de demain.

Professeur au muséum d’histoire naturelle de Paris et militant (s’est beaucoup exprimé contre la loi Duplomb entre autre).

Il livre un combat contre l’anti science et bénéficie d’une large audience et une incontestable respectabilité.

“Nous sommes tous en interdépendance, notamment avec ces microbiotes que nous abritons.

Comment comprendre le monde où nous vivons si nous ignorons la nature dont nous sommes faits ?

Selon lui, la perte de diversité microbienne est liée à des maladies comme le diabète, l’obésité, l’asthme, les allergies ou l’autisme.

Marc André viendra nous éclairer et partager avec nous ses recherches et arguments scientifiques et chiffrés pour la défense de la biodiversité et notre humanité. .

English :

What if our health, our future and that of the planet depended on invisible micro-organisms? Come and find out why with biologist Marc-André Selosse.

