Conférence Le mille feuille territorial et les compétences de chaque collectivité Salle de conférence de l’IFR Royan

Conférence Le mille feuille territorial et les compétences de chaque collectivité

Salle de conférence de l’IFR 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Débat animé par Ronan Cherel du journal Sud-Ouest.

English :

Debate moderated by Ronan Cherel of the Sud-Ouest newspaper.

German :

Debatte unter der Leitung von Ronan Cherel von der Zeitung Sud-Ouest.

Italiano :

Dibattito moderato da Ronan Cherel del quotidiano Sud-Ouest.

Espanol :

Debate moderado por Ronan Cherel, del diario Sud-Ouest.

