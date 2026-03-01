Conférence Le mobilier au dix-septième siècle Salle Baron Salamon Grignan

Conférence Le mobilier au dix-septième siècle

Salle Baron Salamon Rue sous les remparts Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 18:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

La conférence présentera le mobilier du dix-septième siècle et particulièrement le mobilier français. Des meubles que madame de Sévigné a utilisé ou pu connaître. Conférence proposée par la MJC et présentée par Isabelle Gonon. Avec diaporama.

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Salle Baron Salamon Rue sous les remparts Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

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English :

The talk will focus on seventeenth-century furniture, particularly French furniture. Furniture that Madame de Sévigné may have used or been familiar with. Lecture offered by the MJC and presented by Isabelle Gonon. With slide show.

L’événement Conférence Le mobilier au dix-septième siècle Grignan a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes