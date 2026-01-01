Conférence Le modèle Janus et ses implications métaphysiques Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Marignane

Conférence Le modèle Janus et ses implications métaphysiques

Dimanche 11 janvier 2026.

A 15h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée par Jean-Pierre Petit et aura pour thème Le modèle Janus et ses implications métaphysiques .

Vous êtes attendus nombreux !

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The City of Marignane is organizing a conference at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

It will be hosted by Jean-Pierre Petit and its theme will be: The Janus model and its metaphysical implications .

We look forward to seeing you there!

