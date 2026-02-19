CONFÉRENCE LE MODERNISME CATALAN UN MOUVEMENT LOCAL ET UNIVERSEL 1888-1920) Amélie-les-Bains-Palalda
Musée El Casal Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Plongez dans l’histoire du Modernisme catalan avec Alexandre Chanett-Dykes, Docteur en Histoire de l’Art.
Entrée gratuite
Musée El Casal Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 34 90
English :
Dive into the history of Catalan Modernism with Alexandre Chanett-Dykes, Doctor of Art History.
Free admission
