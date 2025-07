Conférence « Le monachisme en Velay avant 1030 » Maison d’Assemblée du village de la Chazelie Yssingeaux

Conférence « Le monachisme en Velay avant 1030 » Maison d'Assemblée du village de la Chazelie Yssingeaux vendredi 18 juillet 2025.

Maison d’Assemblée du village de la Chazelie La Chazelie Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

10€ pour un couple et par conférence. Abonnement pour les 3 conférences à 12€ par personne (20€ pour un couple)

Début : Vendredi 2025-07-18 18:00:00

Conférence proposée par Pierre-Eric Poble, docteur en études médiévales et enseignant (UJM-LEM-CERCOR UMR8584/ UCA-CHEC)

Maison d’Assemblée du village de la Chazelie La Chazelie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saussacarcheo@yahoo.fr

English :

Lecture by Pierre-Eric Poble, PhD in medieval studies and lecturer (UJM-LEM-CERCOR UMR8584/ UCA-CHEC)

German :

Vortrag von Pierre-Eric Poble, Doktor in Mittelalterstudien und Lehrer (UJM-LEM-CERCOR UMR8584/ UCA-CHEC)

Italiano :

Conferenza di Pierre-Eric Poble, dottore in studi medievali e docente (UJM-LEM-CERCOR UMR8584/ UCA-CHEC)

Espanol :

Conferencia de Pierre-Eric Poble, doctor en estudios medievales y conferenciante (UJM-LEM-CERCOR UMR8584/ UCA-CHEC)

