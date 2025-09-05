Conférence le monde de Louis Stettner Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Assistez à la conférence par Janet Stettner le monde de Louis Stettner le vendredi 5 septembre à 18h30.

Grand photographe américain, invité d’honneur aux rencontres d’Arles 2025. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Attend the lecture by Janet Stettner: The World of Louis Stettner on Friday, 5 September at 6:30 pm.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz von Janet Stettner teil: Die Welt von Louis Stettner am Freitag, 5. September, um 18:30 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Janet Stettner: il mondo di Louis Stettner, venerdì 5 settembre alle 18.30.

Espanol :

Asista a una charla de Janet Stettner: el mundo de Louis Stettner el viernes 5 de septiembre a las 18.30 horas.

