Conférence : Le monde des abeilles diversité et devenir, Salle Renée-Losq, Sainte-Luce-sur-Loire

Conférence : Le monde des abeilles diversité et devenir Mercredi 29 avril, 19h00 Salle Renée-Losq Loire-Atlantique

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Conférence : Le monde des abeilles diversité et devenir

par François Meurgey, entomologiste au Muséum de Nantes

On en parle souvent, mais saviez-vous qu’il en existe plus de 980 espèces rien qu’en France ? Petites, grandes, solitaires, colorées… chacune a ses habitudes, sa façon de butiner et ses plantes de prédilection. Pourtant, ces insectes remarquables restent largement méconnus, alors qu’ils jouent un rôle clé dans la survie des fleurs et de nos écosystèmes.

Venez découvrir un monde fascinant et repartez avec un regard tout neuf sur ces incroyables petites bêtes !

Salle Renée-Losq place du Général de Gaulle, Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conférence : Le monde des abeilles diversité et devenir par François Meurgey, entomologiste au Muséum de Nantes conférence abeilles