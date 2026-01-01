Rei Yoshimura mettra en avant les œuvres de trois

figures majeures de l’« âge d’or du shojo manga » : Moto Hagio,

Ryoko Yamagishi et Waki Yamato. Ces dernières continuent aujourd’hui encore à

avoir une influence significative sur le genre.

Aux côtés de Bruno Pham, qui a largement

contribué à la diffusion du shojo manga en France, les intervenants

proposeront une réflexion croisée franco-japonaise sur le shojo en tant

que reflet de la culture et de la société japonaises. Ils aborderont son

histoire, son esthétique et ses liens avec la vie quotidienne.

Rei

Yoshimura :

Commissaire

d’exposition, Centre National d’Art de Tokyo

Spécialiste

des études sur le manga. Après avoir occupé le poste de commissaire

d’exposition au sein du département Manga du Musée municipal de Kawasaki de

2014 à 2017, elle rejoint le Centre National d’Art de Tokyo en tant que chercheur

invité en 2017, et y occupe son poste actuel depuis 2021.

Elle

a assuré le commissariat et le co-commissariat de plusieurs expositions

majeures au Musée municipal de Kawasaki, dont Speed Tarō and His Era:

Focusing on the Sakō Shishido Collection at the Kawasaki City Museum

(2015), Hisashi Eguchi : KING OF POP (2015), et Exhibition: Drawing

Manga! –Lines, Panels, Kyara (2016).

Au

Centre National d’Art de Tokyo, elle a contribué à des projets internationaux d’envergure tels que MANGA⇔TOKYO (2018, La Villette, Paris), organisé à l’occasion du 160ème

anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, ainsi que

l’exposition

Manga du British Museum (2019). Elle a également participé à

l’organisation de la version tokyoïte de l’exposition MANGA City TOKYO:

Japanese Manga, Anime, Games, and Tokusatsu 2020 (2020), inspirée de celle présentée

à Paris.

Cette conférence, présentée par Rei Yoshimura, commissaire d’exposition au Centre National d’Art de Tokyo, et Bruno Pham, directeur éditorial chez Akata, va porter sur la diversité du shojo manga (manga destiné aux filles), un sujet au cœur des recherches de Rei Yoshimura.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 101 ans.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

