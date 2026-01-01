Conférence « Le monde du shojo » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Conférence « Le monde du shojo » Maison de la culture du Japon à Paris Paris jeudi 22 janvier 2026.
Rei Yoshimura mettra en avant les œuvres de trois
figures majeures de l’« âge d’or du shojo manga » : Moto Hagio,
Ryoko Yamagishi et Waki Yamato. Ces dernières continuent aujourd’hui encore à
avoir une influence significative sur le genre.
Aux côtés de Bruno Pham, qui a largement
contribué à la diffusion du shojo manga en France, les intervenants
proposeront une réflexion croisée franco-japonaise sur le shojo en tant
que reflet de la culture et de la société japonaises. Ils aborderont son
histoire, son esthétique et ses liens avec la vie quotidienne.
Rei
Yoshimura :
Commissaire
d’exposition, Centre National d’Art de Tokyo
Spécialiste
des études sur le manga. Après avoir occupé le poste de commissaire
d’exposition au sein du département Manga du Musée municipal de Kawasaki de
2014 à 2017, elle rejoint le Centre National d’Art de Tokyo en tant que chercheur
invité en 2017, et y occupe son poste actuel depuis 2021.
Elle
a assuré le commissariat et le co-commissariat de plusieurs expositions
majeures au Musée municipal de Kawasaki, dont Speed Tarō and His Era:
Focusing on the Sakō Shishido Collection at the Kawasaki City Museum
(2015), Hisashi Eguchi : KING OF POP (2015), et Exhibition: Drawing
Manga! –Lines, Panels, Kyara (2016).
Au
Centre National d’Art de Tokyo, elle a contribué à des projets internationaux d’envergure tels que MANGA⇔TOKYO (2018, La Villette, Paris), organisé à l’occasion du 160ème
anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, ainsi que
l’exposition
Manga du British Museum (2019). Elle a également participé à
l’organisation de la version tokyoïte de l’exposition MANGA City TOKYO:
Japanese Manga, Anime, Games, and Tokusatsu 2020 (2020), inspirée de celle présentée
à Paris.
Cette conférence, présentée par Rei Yoshimura, commissaire d’exposition au Centre National d’Art de Tokyo, et Bruno Pham, directeur éditorial chez Akata, va porter sur la diversité du shojo manga (manga destiné aux filles), un sujet au cœur des recherches de Rei Yoshimura.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 101 ans.
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris
http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel
