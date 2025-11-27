Conférence le monde fascinant des araignées Maison de Garonne Boé

Conférence le monde fascinant des araignées

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Petites, discrètes, parfois effrayantes et pourtant incroyables !

Conférence grand public pour découvrir leur diversité surprenante, comprendre leurs modes de vie et dépasser les idées reçues.

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Conférence le monde fascinant des araignées

Small, discreet, sometimes frightening and yet incredible!

A conference for the general public to discover their surprising diversity, understand their lifestyles and overcome preconceived ideas.

German : Conférence le monde fascinant des araignées

Klein, unauffällig, manchmal erschreckend und doch unglaublich!

Vortrag für die breite Öffentlichkeit, um ihre überraschende Vielfalt zu entdecken, ihre Lebensweise zu verstehen und vorgefasste Meinungen zu überwinden.

Italiano :

Piccoli, discreti, a volte spaventosi eppure incredibili!

Una conferenza per il grande pubblico per scoprire la loro sorprendente diversità, capire il loro modo di vivere e superare le idee preconcette.

Espanol : Conférence le monde fascinant des araignées

Pequeños, discretos, a veces aterradores y, sin embargo, ¡increíbles!

Una conferencia para que el gran público descubra su sorprendente diversidad, comprenda su modo de vida y supere ideas preconcebidas.

