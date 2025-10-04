Conférence Le monde gravé d’Albrecht Dürer La Fère

Conférence Le monde gravé d’Albrecht Dürer

Rue des Bigors La Fère Aisne

Gratuit

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Conférence Le monde gravé d’Albrecht Dürer

Par Aude Briau, historienne de l’art et co-commissaire de l’exposition Naissance d’un influenceur (EPHE-PSL (Saprat), Paris / Université d’Heidelberg)

Durée environ 1h, entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite 0 .

Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91 mjaboville@gmail.com

