Conférence Le monde gravé d’Albrecht Dürer La Fère samedi 4 octobre 2025.
Rue des Bigors La Fère Aisne
Gratuit
Début : 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Par Aude Briau, historienne de l’art et co-commissaire de l’exposition Naissance d’un influenceur (EPHE-PSL (Saprat), Paris / Université d’Heidelberg)
Durée environ 1h, entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite 0 .
Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91 mjaboville@gmail.com
