Conférence Le monde roman La joie partagée – Salle des fêtes Cellefrouin, 17 mai 2025 16:00, Cellefrouin.

Charente

Salle des fêtes 8 route de Mansle Cellefrouin Charente

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17 17:30:00

2025-05-17

Avec cette conférence, Luigi Marson propose de nous faire découvrir en détails les trésors de notre patrimoine en analysant les aspects symboliques, théologique, et dévotionnels de l’architecture romane encore présente dans notre région.

Salle des fêtes 8 route de Mansle

Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 58 45 25 president.assos.meac@gmail.com

English :

In this lecture, Luigi Marson takes us on a detailed tour of the treasures of our heritage, analyzing the symbolic, theological and devotional aspects of the Romanesque architecture still present in our region.

German :

Mit diesem Vortrag möchte Luigi Marson uns die Schätze unseres Kulturerbes näher bringen, indem er die symbolischen, theologischen und devotionalen Aspekte der romanischen Architektur, die in unserer Region noch vorhanden ist, analysiert.

Italiano :

In questo intervento, Luigi Marson ci accompagna in una visita dettagliata ai tesori del nostro patrimonio, analizzando gli aspetti simbolici, teologici e devozionali dell’architettura romanica ancora presente nella nostra regione.

Espanol :

En esta conferencia, Luigi Marson nos lleva a un recorrido detallado por los tesoros de nuestro patrimonio, analizando los aspectos simbólicos, teológicos y devocionales de la arquitectura románica aún presente en nuestra región.

