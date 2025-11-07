CONFÉRENCE « LE MONUMENT AUX MORTS DE ST-BÉAT-LEZ » SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Béat-Lez

CONFÉRENCE « LE MONUMENT AUX MORTS DE ST-BÉAT-LEZ » SALLE DES ASSOCIATIONS Saint-Béat-Lez vendredi 7 novembre 2025.

CONFÉRENCE « LE MONUMENT AUX MORTS DE ST-BÉAT-LEZ »

SALLE DES ASSOCIATIONS Place Victor Cazes Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 17:30:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Conférence sur l’histoire du Monument aux morts de Saint-Béat, le personnage de Galliéni et des soldats honorés sur le monument par Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle.

Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle du département, évoquera l’histoire du monument aux Morts de Saint-Béat, le personnage de Galliéni et surtout donnera au public sa méthodologie de recherche pour documenter le parcours de chacun des soldats honorés sur le monument via le site Internet des archives départementales. L’ensemble de son propos s’appuiera sur des documents d’archives . .

SALLE DES ASSOCIATIONS Place Victor Cazes Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05

English :

Conference on the history of the Saint-Béat Monument aux morts, the figure of Galliéni and the soldiers honored on the monument by Isabelle Sourroubille, cultural mediator.

German :

Vortrag über die Geschichte des Kriegerdenkmals von Saint-Béat, die Person Galliéni und die Soldaten, die auf dem Denkmal geehrt werden, von Isabelle Sourroubille, Kulturvermittlerin.

Italiano :

Intervento di Isabelle Sourroubille, mediatrice culturale, sulla storia del Monumento ai Caduti di Saint-Béat, sulla figura di Galliéni e sui soldati onorati sul monumento.

Espanol :

Conferencia de Isabelle Sourroubille, mediadora cultural, sobre la historia del monumento a los muertos de Saint-Béat, la figura de Galliéni y los soldados homenajeados en el monumento.

L’événement CONFÉRENCE « LE MONUMENT AUX MORTS DE ST-BÉAT-LEZ » Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE