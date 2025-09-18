Conférence Le Mouton Centre d’art image/imatge Orthez
Conférence Le Mouton Centre d’art image/imatge Orthez jeudi 18 septembre 2025.
Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Avec Sophie Limare, en partenariat avec l’association Paroles et Musiques.
La conférence rappellera que le mouton a longtemps été associé au sacrifice du Christ dans la culture Chrétienne, avant d’être représenté de façon récurrente dans l’iconographie occidentale. Qu’il soit noir, de Panurge ou à cinq pattes, il s’agira de montrer à travers son appropriation par les artistes qu’il reste l’un des animaux les plus proches de l’homme. .
