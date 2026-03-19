CONFÉRENCE LE MOUVEMENT HIP-HOP TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

CONFÉRENCE LE MOUVEMENT HIP-HOP

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le hip hop comme tout mouvement artistique a des origines et une histoire.

Par Renan Guilcher, bibliothécaire musical (Médiathèque Départementale 31)

Depuis environ 40 ans, de Paris à Berlin en passant par Johannesburg ou bien Tokyo, son développement a été tentaculaire.

Cette conférence sera l’occasion de retracer l’histoire, de ses origines à aujourd’hui, de cette musique méconnue du grand public au-delà des clichés véhiculés.

L’utilisation des disques vinyles pour ces écoutes est liée au fait que celui-ci a accompagné le mouvement et a participé à son expansion grâce à l’introduction de nouvelles techniques tel que le scratch.

Nous verrons donc, à travers l’écoute de morceaux emblématiques, de différentes époques et lieux, l’évolution au fil des années du mouvement hip hop et de sa complexité

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines 2026 (du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026 7ème édition) .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Like every artistic movement, hip hop has its origins and its history.

L’événement CONFÉRENCE LE MOUVEMENT HIP-HOP Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE