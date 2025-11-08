Conférence Le Moyen-Âge le bourg Prats-du-Périgord

Conférence Le Moyen-Âge le bourg Prats-du-Périgord samedi 8 novembre 2025.

Conférence Le Moyen-Âge

le bourg Salle des fêtes Prats-du-Périgord Dordogne

Le Comité des fêtes vous propose d’assister à une conférence sur le thème du Moyen-Âge, animée par François Paris.

Rendez-vous le samedi 8 novembre à 20h00 à la salle des fêtes.

Informations 06 20 05 67 50

Séance gratuite.

Informations 06 20 05 67 50 .

le bourg Salle des fêtes Prats-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 80 58 phckaye@skynet.be

English : Conférence Le Moyen-Âge

The Comité des fêtes invites you to attend a conference on the theme of the Middle Ages, hosted by François Paris.

The event takes place on Saturday, November 8 at 8:00 pm in the Salle des Fêtes.

Information: 06 20 05 67 50

German : Conférence Le Moyen-Âge

Das Festkomitee schlägt Ihnen vor, an einer Konferenz zum Thema Mittelalter teilzunehmen, die von François Paris geleitet wird.

Treffpunkt ist am Samstag, den 8. November um 20.00 Uhr im Festsaal.

Informationen: 06 20 05 67 50

Italiano :

Il Comité des fêtes vi invita a partecipare a una conferenza sul tema del Medioevo, tenuta da François Paris.

L’evento si terrà sabato 8 novembre alle 20.00 nella sala del villaggio.

Informazioni: 06 20 05 67 50

Espanol : Conférence Le Moyen-Âge

El Comité des fêtes le invita a asistir a una conferencia sobre el tema de la Edad Media, a cargo de François Paris.

El acto tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 20.00 h en la sala de fiestas del pueblo.

Información: 06 20 05 67 50

