Conférence Le mur de l’atelier d’André Breton, 1922-1966 Metz

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

Un jeudi par mois, rendez-vous avec un artiste, une œuvre, un mouvement, un courant de pensée qui a marqué l’histoire de l’art.

Par Aurélie Verdier, conservatrice au Centre Pompidou

Aimer d’abord. Il sera toujours temps, ensuite, de s’interroger sur ce qu’on aime jusqu’à n’en plus vouloir rien ignorer écrivait André Breton. Le mur de l’atelier du 42 rue Fontaine, lieu de vie et d’écriture du fondateur du mouvement surréaliste, est entré au Musée national d’art moderne en 2003. Le temps était venu de lever un peu du voile sur ce mur d’objets hétérogènes objets d’Océanie, des Amériques, art moderne, art populaire, objets naturels, pièces majeures ou bibelots.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

One Thursday a month, meet an artist, a work, a movement or a current of thought that has left its mark on the history of art.

By Aurélie Verdier, curator at the Centre Pompidou

Love first. Afterwards, there will always be time to question what we love until we no longer wish to ignore it wrote André Breton. The wall of the studio at 42 rue Fontaine, where the founder of the Surrealist movement lived and wrote, became part of the Musée national d?art moderne in 2003. The time had come to lift the veil a little on this wall of heterogeneous objects: objects from Oceania, the Americas, modern art, folk art, natural objects, major pieces or curios.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

