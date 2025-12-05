Conférence Le murmure des feuilles J-M Séveno Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Conférence Le murmure des feuilles J-M Séveno

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Jean-Marie Séveno, photographe animalier, présente son dernier livre Le murmure des feuilles , vendredi 5 décembre à 18h.

Avec ce livre, il vous invite à une découverte sauvage aux portes de vos jardins !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La conférence sera suivie d’un temps de dédicace. .

