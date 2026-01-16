CONFÉRENCE LE MUSÉE FABRE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

La conférence présentera l’histoire des principaux acteurs qui permirent d’assurer la sauvegarde des collections durant la guerre, jusqu’à l’ouverture, en décembre 1944, de la première exposition de la Libération.

Une conférence de Matthieu Fantoni, conservateur de la collection d’art ancien du musée Fabre de Montpellier.

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE LE MUSÉE FABRE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 PIERRESVIVES