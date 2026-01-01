Conférence Le Myhe arthurien route de Ste-Cécile Suze-la-Rousse

Conférence Le Myhe arthurien

route de Ste-Cécile Salle des ainés Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

On a tous en tête quelques notions sur le roi Arthur, Excalibur ou le Graal. Venez découvrir une des multiples versions de la légende au travers d’extraits de films. Quels en sont les épisodes clefs ? Les personnages clés ? …..

route de Ste-Cécile Salle des ainés Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 66 bibliotheque-suzelarousse@orange.fr

English :

We all have some notion of King Arthur, Excalibur or the Grail. Come and discover one of the many versions of the legend through film extracts. What are the key episodes? Who are the key characters? …..

