Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Thé Amo Salon de thé Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse

Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.

Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.

Le mystérieux itinéraire d’Ulysse explore une question débattue depuis près de trois mille ans où Homère situait-il le voyage d’Ulysse ? À travers une approche accessible mêlant géographie, navigation et mythologie, cette conférence invite le public à comparer les principales hypothèses et à redécouvrir l’Odyssée sous un regard nouveau. .

Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine o.serret@free.fr

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English : Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse

Lecture presented by Olivier Serret, engineer, independent researcher, and author.

L’événement Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides