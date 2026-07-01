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Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Thé Amo Salon de thé Castillonnès

samedi 18 juillet 2026 · Thé Amo Salon de thé · Castillonnès

Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Thé Amo Salon de thé Castillonnès

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Thé Amo Salon de thé
Adresse
Place des Cornières
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Castillonnès

Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse

Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.
Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.
Le mystérieux itinéraire d’Ulysse explore une question débattue depuis près de trois mille ans où Homère situait-il le voyage d’Ulysse ? À travers une approche accessible mêlant géographie, navigation et mythologie, cette conférence invite le public à comparer les principales hypothèses et à redécouvrir l’Odyssée sous un regard nouveau.   .

Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   o.serret@free.fr

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English : Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse

Lecture presented by Olivier Serret, engineer, independent researcher, and author.

L’événement Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides

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