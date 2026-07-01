Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Thé Amo Salon de thé Castillonnès
samedi 18 juillet 2026 · Thé Amo Salon de thé · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse
Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.
Conférence présentée par Olivier Serret, ingénieur, chercheur indépendant , auteur.
Le mystérieux itinéraire d’Ulysse explore une question débattue depuis près de trois mille ans où Homère situait-il le voyage d’Ulysse ? À travers une approche accessible mêlant géographie, navigation et mythologie, cette conférence invite le public à comparer les principales hypothèses et à redécouvrir l’Odyssée sous un regard nouveau. .
Thé Amo Salon de thé Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine o.serret@free.fr
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English : Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse
Lecture presented by Olivier Serret, engineer, independent researcher, and author.
L’événement Conférence Le Mystérieux Itinéraire d’Ulysse Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides
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