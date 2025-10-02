Conférence le mythe de l’île des femmes Service historique de la Défense Rochefort

Conférence le mythe de l’île des femmes

Service historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Conférence sur Le mythe de l’île des femmes.

Service historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 14 50 secretaire@crdhm.fr

English : Lecture: The Myth of the Island of Women

Lecture on The Myth of the Island of Women.

German : Vortrag: Der Mythos der Fraueninsel

Vortrag über „Der Mythos der Fraueninsel“.

Italiano :

Conferenza sul mito dell’Isola delle Donne.

Espanol :

Conferencia sobre el mito de la Isla de las Mujeres.

