Conférence Le Naufrage de la Baie de Goulven en 1848, au retour du pardon de Lochrist Salle Lan Inisan Plounévez-Lochrist

Conférence Le Naufrage de la Baie de Goulven en 1848, au retour du pardon de Lochrist

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Par Hervé Lossec, Jean-Claude Kerdraon et Roger Bossard. .

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 35 02 08

English :

