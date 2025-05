Conférence Le naufrage du Hasard – La Rochelle, 11 juin 2025 18:00, La Rochelle.

2025-06-11 18:00:00

2025-06-11

Une catastrophe maritime et un pillage. Conférence animée par Jacques Péret.

Auditorium du Musée Maritime Place Bernard Moitessier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime

Italiano :

Un disastro marittimo e il saccheggio. Conferenza di Jacques Péret.

