Conférence Le naufrage du paquebot AFRIQUE en 1920 Rue Jules Ferry Pornic

Conférence Le naufrage du paquebot AFRIQUE en 1920

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Conférence proposée par Pornic Histoire, menée par Luc Corlouër

Au programme

Plongez dans l’un des plus grands drames de l’histoire maritime française

L’association Pornic Histoire vous invite à une conférence inédite animée par Luc Corlouër, écrivain et conférencier passionné. En janvier 1920, le paquebot Afrique, en route vers Dakar, sombrait au large des côtes vendéennes, emportant avec lui près de 600 passagers.

À travers un récit documenté et captivant, Luc Corlouër reviendra sur les circonstances de cette catastrophe, le destin brisé des passagers et les zones d’ombre qui entourent encore ce naufrage centenaire. Une soirée pour honorer la mémoire des disparus et comprendre les enjeux de l’époque. .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

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English :

Conference proposed by Pornic Histoire, led by Luc Corlouër

L’événement Conférence Le naufrage du paquebot AFRIQUE en 1920 Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic