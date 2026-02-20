Conférence Le nerf vague, la clé du bien vieillir Ciné Presqu’île Guérande
Conférence Le nerf vague, la clé du bien vieillir Ciné Presqu’île Guérande mercredi 1 avril 2026.
Conférence Le nerf vague, la clé du bien vieillir
Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Et si le nerf vague, ce grand régulateur de notre système nerveux autonome, jouait un rôle central dans notre santé et notre longévité ?
La conférencière Chrystelle Rousseau, spécialisée en neurosciences et en santé préventive, vous propose de découvrir les fonctions essentielles de ce nerf souvent méconnu ! .
Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 64 88 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Le nerf vague, la clé du bien vieillir Guérande a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT44