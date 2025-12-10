Conférence Le Nooooord (3ème partie) Salle des fêtes Aubas

Conférence Le Nooooord (3ème partie)

Salle des fêtes Place du platane Aubas Dordogne

15h. Florence vous parlera encore du nord et abordera des sujets dont elle n’a pas parlé lors des deux dernières conférences. Suivi de la dégustation d’un produit typique. 5€/personne (au profit du téléthon.

Florence vous parlera encore du Noooord, un sujet qui semble beaucoup intéresser les Aubasins.

Et, bien sûr, les sujets qu’elle abordera , et dont elle n’a pas parlé du tout lors des deux précédentes conférences de 2023 et 2024. C’est à chaque fois une conférence différente.

Dégustation mystère d’un produit typique à la fin, comme d’habitude. pour info pour ceux qui ne connaissent pas, en 2023, elle a fait goûter du Maroilles aux auditeurs sympas qui sont venus la voir, et en 2024, ils ont pu déguster un morceau du gâteau polonais le plus typique…

Les bénéfices de la conférence iront au profit du Téléthon. .

English : Conférence Le Nooooord (3ème partie)

15h. Florence will talk about the North again, and cover subjects she didn’t cover in the last two conferences. Followed by a tasting of a typical product. 5/person (benefiting the telethon.

